В Перми создали программу для диагностики сложных болезней

Программа использует информационный подход к обработке данных. Она сравнивает показатели пациентов с данными здоровых людей и людей с подтвержденным диагнозом, выявляя значимые различия. В системе используются шаблоны-справочники, которые поддерживают 10 и более медицинских параметров, отметили в пресс-службе.

Врач вводит данные пациента, после чего программа автоматически сопоставляет их с имеющейся базой и определяет, соответствует ли состояние норме или указывает на заболевание. Работу системы проверили на данных по болезни Альцгеймера. Результаты совпали с выводами исследований, выполненных с применением методов машинного обучения.