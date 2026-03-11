В Перми создали программу для диагностики сложных болезней

Опубликовано 11 марта 2026, 23:461 мин.
В Перми создали программу для диагностики сложных болезнейСистема анализирует более 10 медицинских показателей
В пресс-службе Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) сообщили, что ученые вуза разработали программный комплекс для поддержки врачебных решений при диагностике заболеваний со слабо выраженными или поздними симптомами. Система предназначена для анализа медицинских данных и может применяться врачами разных специальностей.
Программа использует информационный подход к обработке данных. Она сравнивает показатели пациентов с данными здоровых людей и людей с подтвержденным диагнозом, выявляя значимые различия. В системе используются шаблоны-справочники, которые поддерживают 10 и более медицинских параметров, отметили в пресс-службе.
Врач вводит данные пациента, после чего программа автоматически сопоставляет их с имеющейся базой и определяет, соответствует ли состояние норме или указывает на заболевание. Работу системы проверили на данных по болезни Альцгеймера. Результаты совпали с выводами исследований, выполненных с применением методов машинного обучения.