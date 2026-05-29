В Перми создали самонастраивающийся ковш для экскаватора

Опубликовано 29 мая 2026, 15:221 мин.
В Перми создали самонастраивающийся ковш для экскаватораСистема сама регулирует угол резания
В пресс-службе Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) сообщили, что ученые вуза разработали первый в мире самонастраивающийся ковш для экскаватора, который автоматически подстраивается под тип грунта. Решение направлено на снижение расхода топлива и износа техники, а также на ускорение земляных работ, пишет ТАСС.
Система поддерживает угол резания 30−35 градусов с помощью электропривода, установленного на ковше, и радиопозиционирования. Радиопередатчик на ковше и приемники на экскаваторе измеряют время прохождения сигнала и вычисляют расстояние и угол наклона, компенсируя деформации стрелы.
Блок управления автоматически корректирует положение ковша, снижая нагрузку на двигатель и гидравлику, уменьшая расход топлива и износ. Устройство совместимо с разными типами грунта. На разработку получен патент, отметили в пресс-службе.
Систему можно установить на существующие экскаваторы без серьезной модернизации.