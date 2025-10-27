В Перми создали систему отслеживания автобусов по камерам

Опубликовано 27 октября 2025, 22:591 мин.
В Перми создали систему отслеживания автобусов по камерамНейросеть распознает номер маршрута с точностью 82%
Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали систему мониторинга общественного транспорта, которая использует дорожные камеры вместо GPS-трекеров. Алгоритм с применением нейросетевой модели YOLO распознает номер автобуса с точностью 82% и передает информацию пассажирам через чат-бот в реальном времени.
Технология работает автономно и сохраняет функциональность даже при слабом сигнале связи. Система анализирует видеопоток со скоростью 25−30 кадров в секунду, обрабатывая каждый пятый кадр для оптимизации производительности. Нагрузка на процессор обычного компьютера не превышает 10%.
Для обучения модели использовали тысячу изображений транспортных средств с искусственно расширенным набором данных. Это позволяет системе распознавать номера маршрутов в разных условиях — ночью, во время дождя, при различных шрифтах и цветовых схемах, а также на частично перекрытых или загрязненных поверхностях.
Ключевое преимущество решения — возможность интеграции с существующей инфраструктурой, включая камеры ГИБДД и городские системы наблюдения.