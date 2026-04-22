В Перми создали стенд для испытаний навигации в экстремальных условиях

В отличие от аналогов, новый стенд создает комплексную нагрузку. Он состоит из трех подвижных частей, которые воспроизводят вращение, наклон и поворот прибора. Внутрь установки встроены нагревательные элементы. Испытуемое устройство равномерно прогревается до 200 градусов Цельсия во время движения. Система сбора данных фиксирует расхождения между показаниями стенда и самого прибора. Это позволяет оценить точность навигации еще до начала бурения.

Как отметил доктор технических наук, заведующий кафедрой «Нефтегазовые технологии» ПНИПУ Сергей Чернышов, величина расхождений показывает, влияют ли внешние условия на работу устройства. Разработка повышает надежность буровых работ в нефтегазовой отрасли.