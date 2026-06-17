В России
Опубликовано 17 июня 2026, 16:58
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В Перми создали технологию для повышения эффективности активированного угля

Новая смола увеличила сорбцию материала
В пресс-службе Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) сообщили, что ученые вуза разработали способ улучшения характеристик гранулированного активированного угля. В основе технологии лежит новое связующее из каменноугольной смолы с добавлением поверхностно-активного вещества, пишет ТАСС.
В Перми создали технологию для повышения эффективности активированного угля

© Ferra.ru

Добавка снижает вязкость смолы, благодаря чему угольная смесь становится более однородной и позволяет получать прочные гранулы. После формования материал проходит пиролиз без кислорода и последующую активацию при высокой температуре.

В экспериментах площадь активной поверхности угля увеличили с 600 до 1 038 кв. метров на грамм. Сорбционная способность материала выросла в 2,3 раза. При испытаниях применялись температуры от 800 до 900 градусов и время обработки от 30 минут до 1,5 часов, отметили в пресс-службе.

Разработка может использоваться для очистки воды и воздуха, особенно в условиях повышенного загрязнения.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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