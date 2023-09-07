В Перми создана оценивающая последствия от COVID-19 нейросеть

22:21, 07 сентября 2023
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В Перми создана оценивающая последствия от COVID-19 нейросетьНасколько она эффективна
Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) совместно со специалистами из Пермского государственного аграрно-технологического университета (ПГАТУ) создали оценивающую последствия COVID-19 нейросеть.
Нейросеть, что следует из текста выше, будет оценивать влияние вируса на разные группы людей, которые имели разные стадии коронавируса. В базу данных также добавили исследования иммунограмм детей разного возраста.
При разработке вакцины от коронавируса нужно иметь методику для изучения характеристик и оценки состояния иммунитета человека. Оцифровка показателей иммунограммы при различных состояниях иммуноглубинов (антител) может дать более полную картину при разных стадиях заболевания.
Сергей Костарев
Доктор технических наук, профессор кафедры "Информационные технологии и автоматизированные системы" ПНИПУ
Источник:Российская Газета
Автор:Ингела ВоробьеваТеги: