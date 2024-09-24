В Перми удешевили производство бумаги с помощью отходов

Существующие материалы для модификации бумажной массы часто дорогостоящи и подвержены разложению. Новый метод основан на создании суспензии из смеси карбоната кальция и карбоната лития, получаемой из отходов шахтных вод. Это не только улучшает свойства бумаги, но и решает проблему утилизации химических отходов, отметили в пресс-службе.

Преимущества нового материала заключаются в повышении печатных свойств и жесткости бумаги. Процесс также обеспечивает долгосрочную белизну благодаря улучшенному поглощению углекислого газа. По словам доктора технических наук, заведующей кафедры «Теплогазоснабжение, вентиляция и водоснабжение, водоотведение» ПНИПУ Ольги Ручкиновой., эта разработка открывает новые горизонты для производства древесной массы и листовой бумаги, обеспечивая экологическую безопасность и эффективность.