В России
Опубликовано 24 сентября 2024, 14:32
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В Перми удешевили производство бумаги с помощью отходов

Новая технология улучшает экологию
В пресс-службе Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) сообщили, что ученые вуза разработали способ удешевления производства бумаги, используя отходы обработки кислых шахтных вод вместо карбоната лития. Это решение позволит снизить экологические риски и затраты на производство.
В Перми удешевили производство бумаги с помощью отходов

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Существующие материалы для модификации бумажной массы часто дорогостоящи и подвержены разложению. Новый метод основан на создании суспензии из смеси карбоната кальция и карбоната лития, получаемой из отходов шахтных вод. Это не только улучшает свойства бумаги, но и решает проблему утилизации химических отходов, отметили в пресс-службе.

Преимущества нового материала заключаются в повышении печатных свойств и жесткости бумаги. Процесс также обеспечивает долгосрочную белизну благодаря улучшенному поглощению углекислого газа. По словам доктора технических наук, заведующей кафедры «Теплогазоснабжение, вентиляция и водоснабжение, водоотведение» ПНИПУ Ольги Ручкиновой., эта разработка открывает новые горизонты для производства древесной массы и листовой бумаги, обеспечивая экологическую безопасность и эффективность.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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