В Перми улучшили сборку авиадвигателей с помощью математической модели

Проблема дисбаланса лопастей вентилятора во время сборки может снизить производительность двигателей. Традиционно детали балансируются после сборки, что требует значительных временных и финансовых ресурсов. Ученые ПНИПУ создали компьютерную модель, которая позволяет заранее проектировать оптимальное расположение лопастей ротора, тем самым минимизируя риски возникновения дисбаланса.

Декан аэрокосмического факультета ПНИПУ, доктор технических наук Владимир Модорский рассказал, что разработанное программное обеспечение группирует лопасти и контролирует их уравновешенность в процессе сборки. Это позволяет значительно сократить остаточный дисбаланс вентилятора, что, в свою очередь, уменьшает уровень шума и вибрации. В результате, сборка не требует дополнительных балансировок, что существенно снижает затраты и время на производство.