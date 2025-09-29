В Перми ускорили производство кварцевого стекла

Основной проблемой производства была длительная термообработка, занимающая более 60 часов при температуре свыше 1000 градусов. Этот энергоемкий процесс значительно повышал стоимость конечной продукции. Исследователям удалось найти способ сократить время обработки с 60 до 10 часов.

Секрет метода заключается в оптимизации состава исходной смеси на этапе приготовления геля. Использование минимального количества водного аммиака и добавление этилового спирта позволяет получать частицы диоксида кремния с меньшим количеством дефектов. Это исключает необходимость длительного обжига.

Сокращение времени термообработки примерно на 80% снижает энергозатраты при сохранении качества продукции. Разработка выполнена в рамках программы «Приоритет-2030».