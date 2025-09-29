В России
Опубликовано 29 сентября 2025, 23:19
1 мин.

В Перми ускорили производство кварцевого стекла

Новая технология сокращает процесс в шесть раз
В пресс-службе Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) сообщили, что специалисты вуза совместно с приборостроительной компанией разработали метод, ускоряющий изготовление кварцевого стекла. Этот материал широко используется в оптоволоконных кабелях, микроэлектронике и космической отрасли.
© Ferra.ru

Основной проблемой производства была длительная термообработка, занимающая более 60 часов при температуре свыше 1000 градусов. Этот энергоемкий процесс значительно повышал стоимость конечной продукции. Исследователям удалось найти способ сократить время обработки с 60 до 10 часов.

Секрет метода заключается в оптимизации состава исходной смеси на этапе приготовления геля. Использование минимального количества водного аммиака и добавление этилового спирта позволяет получать частицы диоксида кремния с меньшим количеством дефектов. Это исключает необходимость длительного обжига.

Сокращение времени термообработки примерно на 80% снижает энергозатраты при сохранении качества продукции. Разработка выполнена в рамках программы «Приоритет-2030».