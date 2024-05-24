В Перми запустят вторую особую экономическую зону

Новая зона станет центром развития технологий региона. Здесь планируется создать научно-исследовательский, испытательный, проектный и учебный комплексы. Общая площадь ОЭЗ составит более 132 гектара, причем часть земельных участков добавится на втором этапе расширения в 2028 году.

Управление ОЭЗ будет осуществляться компанией «ОЭЗ Пермь», а стратегическое направление зоны будет разрабатываться Пермским НОЦ мирового уровня «Рациональное недропользование».

В новой ОЭЗ смогут работать предприятия различных отраслей, от машиностроения до разработки беспилотных систем. Среди потенциальных резидентов уже есть компании, такие как «Лукойл», «Меридиан» и «Роботех».