В Перми запустят вторую особую экономическую зону

Опубликовано 24 мая 2024, 17:37
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В Перми запустят вторую особую экономическую зонуТехнико-внедренческого типа
В пресс-службе правительства Пермского края сообщили, что в регионе планируется создание второй Особой экономической зоны (ОЭЗ) технико-внедренческого типа. Проект направлен на разработку передовых технологий и производство высокотехнологичной продукции.
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Новая зона станет центром развития технологий региона. Здесь планируется создать научно-исследовательский, испытательный, проектный и учебный комплексы. Общая площадь ОЭЗ составит более 132 гектара, причем часть земельных участков добавится на втором этапе расширения в 2028 году.
Управление ОЭЗ будет осуществляться компанией «ОЭЗ Пермь», а стратегическое направление зоны будет разрабатываться Пермским НОЦ мирового уровня «Рациональное недропользование».
В новой ОЭЗ смогут работать предприятия различных отраслей, от машиностроения до разработки беспилотных систем. Среди потенциальных резидентов уже есть компании, такие как «Лукойл», «Меридиан» и «Роботех».