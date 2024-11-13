В Пермском крае появится центр разработки беспилотников

В июле Пермскому научно-образовательному центру был присвоен статус НПЦ по испытаниям и компетенциям в области беспилотных авиационных систем. В 2025 году регион войдет в число семи первых субъектов России, которые получат федеральную субсидию на реализацию проекта «Парма-БАС», который является частью национального проекта «Беспилотные авиационные системы».

Федеральная субсидия для Пермского края составит 552,8 миллиона рублей. Эти средства направят на создание производственных линий для газотурбинных двигателей для беспилотных летательных аппаратов, а также на разработку электрических двигателей и силовых конструкций для БПЛА самолетного типа.

Глава региона отметил, что проект «Парма-БАС» не только поддержит развитие высокотехнологичных решений, но и создаст новые рабочие места. Также продолжается процесс заключения договоров с будущими резидентами НПЦ, которые смогут работать на базе нового центра.