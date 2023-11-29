В Пермском крае появится школа цифрового искусства

В Пермском крае появится школа цифрового искусстваВ сотрудничестве со Сбером
На сайте губернатора и правительства Пермского края сообщили, что Сбер и власти региона заключили соглашение о сотрудничестве для запуска школы цифрового искусства "Муза" в регионе. Подписание соглашения состоялось на выставке-форуме "Россия" в рамках Дня Пермского края, пишет ТАСС.
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Основная задача новой школы заключается в разработке передовых технологий и сервисов, применяемых в Перми, и создании условий для устойчивого развития региона.
В сообщении отмечается, что в дополнение к открытию школы предусмотрено проведение конференций, выставок, семинаров и презентаций. "Муза" представляет собой онлайн-университет творческих профессий, предлагающий курсы по различным направлениям искусства и современных творческих индустрий. Среди программ для школьников - обучение AR/VR-разработке, саунд-дизайну и другим творческим направлениям.