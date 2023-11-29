В Пермском крае появится школа цифрового искусства

Основная задача новой школы заключается в разработке передовых технологий и сервисов, применяемых в Перми, и создании условий для устойчивого развития региона.

В сообщении отмечается, что в дополнение к открытию школы предусмотрено проведение конференций, выставок, семинаров и презентаций. "Муза" представляет собой онлайн-университет творческих профессий, предлагающий курсы по различным направлениям искусства и современных творческих индустрий. Среди программ для школьников - обучение AR/VR-разработке, саунд-дизайну и другим творческим направлениям.