Опубликовано 13 марта 2026, 16:15
В Пермском Политехе создали звукоизоляцию, которая сделает авиарейсы вдвое тише

Исследователи ПНИПУ разработали новую конструкцию звукопоглощающих панелей для авиадвигателей. Вместо традиционных шестигранных сот были использованы ячейки в форме прямых и перевёрнутых конусов, что позволяет гасить шум в широком диапазоне частот. Испытания показали, что конусные панели снижают гул на 38–40 дБ даже при имитации полётного потока воздуха, тогда как обычные сотовые теряют эффективность на высоких частотах. Разработка также на 50% легче многослойных аналогов и проще в производстве благодаря 3D-печати.
Сейчас уровень шума в салоне самолета достигает 80–85 дБ — примерно как у оживленной трассы. После длительных перелетов пассажиры часто жалуются на усталость и гул в ушах, а для пилотов и бортпроводников такие условия могут со временем влиять на слух. Новая технология способна заметно снизить эти риски. Панели напечатали на 3D-принтере и испытали в лаборатории при шуме до 150 дБ, имитирующем работу двигателя.

Эксперты отмечают, что снижение на 40 дБ субъективно воспринимается как уменьшение громкости примерно в четыре раза. Разработка не имеет прямых аналогов и особенно важна для импортозамещения. Ключевое преимущество — использование аддитивных технологий, которые позволяют формировать сложную внутреннюю геометрию за одну операцию, снижая стоимость и процент брака. В перспективе такие панели могут применяться не только в авиации, но и для снижения шума беспилотников.