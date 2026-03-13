В Пермском Политехе создали звукоизоляцию, которая сделает авиарейсы вдвое тише

Сейчас уровень шума в салоне самолета достигает 80–85 дБ — примерно как у оживленной трассы. После длительных перелетов пассажиры часто жалуются на усталость и гул в ушах, а для пилотов и бортпроводников такие условия могут со временем влиять на слух. Новая технология способна заметно снизить эти риски. Панели напечатали на 3D-принтере и испытали в лаборатории при шуме до 150 дБ, имитирующем работу двигателя.

Эксперты отмечают, что снижение на 40 дБ субъективно воспринимается как уменьшение громкости примерно в четыре раза. Разработка не имеет прямых аналогов и особенно важна для импортозамещения. Ключевое преимущество — использование аддитивных технологий, которые позволяют формировать сложную внутреннюю геометрию за одну операцию, снижая стоимость и процент брака. В перспективе такие панели могут применяться не только в авиации, но и для снижения шума беспилотников.