В Пермском университете создали фильтр для масок, задерживающий 98% бактерий

Опубликовано 31 мая 2025, 12:001 мин.
В Пермском университете создали фильтр для масок, задерживающий 98% бактерийНа основе угля и меди
В пресс-службе Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) сообщили, что ученые вуза разработали новый фильтрующий материал для масок и респираторов. Он изготовлен из угольной ткани, обработанной частицами меди, и способен задерживать до 98% бактерий.
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Новый материал прошел проверку в лабораторных условиях двумя способами. Вначале образцы фильтра помещали в среду с бактериями, где фиксировали зоны гибели микроорганизмов. Затем фильтр тестировали, пропуская через него зараженный воздух. Результаты подтвердили высокую эффективность материала в задерживании бактерий из воздушного потока.
Разработанный фильтр планируется использовать не только в индивидуальных средствах защиты дыхания, но и в системах очистки воздуха для обеззараживания окружающей среды. Это может быть полезно в медицинских учреждениях, химических лабораториях и на производствах, где стерильность особенно важна.