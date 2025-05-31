В Пермском университете создали фильтр для масок, задерживающий 98% бактерий

Новый материал прошел проверку в лабораторных условиях двумя способами. Вначале образцы фильтра помещали в среду с бактериями, где фиксировали зоны гибели микроорганизмов. Затем фильтр тестировали, пропуская через него зараженный воздух. Результаты подтвердили высокую эффективность материала в задерживании бактерий из воздушного потока.

Разработанный фильтр планируется использовать не только в индивидуальных средствах защиты дыхания, но и в системах очистки воздуха для обеззараживания окружающей среды. Это может быть полезно в медицинских учреждениях, химических лабораториях и на производствах, где стерильность особенно важна.