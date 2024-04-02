В Петербурге начнут тестировать оплату по биометрии в метро

Опубликовано 02 апреля 2024, 22:19
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В Петербурге начнут тестировать оплату по биометрии в метроВо втором или третьем квартале 2024 год
На центральных станциях метрополитена Петербурга, таких как «Невский проспект», «Гостиный двор» и «Площадь Восстания», начнут внедрять технологию оплаты по биометрии, известную как Face Pay. Планируется, что новые турникеты будут установлены или модернизированы для тестирования этой системы во втором или третьем квартале 2024 года.
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Целью новой системы является ускорение прохода пассажиров через турникеты, уменьшение очередей и обеспечение удобства для пассажиров, которые не хотят носить с собой билеты или проездные документы. Первоначальное тестирование будет проведено на станциях с наибольшим пассажиропотоком.
В пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен» уточнили, что техническое задание уже готовится, а компании, желающие принять участие в конкурсе на внедрение этой технологии, знакомятся с особенностями турникетов. После успешного тестирования возможно расширение использования Face Pay и на другие станции метро.