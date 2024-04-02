В Петербурге начнут тестировать оплату по биометрии в метро

Целью новой системы является ускорение прохода пассажиров через турникеты, уменьшение очередей и обеспечение удобства для пассажиров, которые не хотят носить с собой билеты или проездные документы. Первоначальное тестирование будет проведено на станциях с наибольшим пассажиропотоком.

В пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен» уточнили, что техническое задание уже готовится, а компании, желающие принять участие в конкурсе на внедрение этой технологии, знакомятся с особенностями турникетов. После успешного тестирования возможно расширение использования Face Pay и на другие станции метро.