Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Рамблер&ID
В России
22:10, 21 декабря 2023
1 мин.

В Петербурге начнут выпускать вакцину от пневмонии у детей

Под названием "Бэби-Хиб"

В пресс-службе Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА России (СПбНИИВС) сообщили, что институт готовится к запуску полномасштабного производства вакцины «Бэби-Хиб», предназначенной для защиты детей от инфекций, вызываемых гемофильной палочкой, пишет ТАСС.

В Петербурге начнут выпускать вакцину от пневмонии у детей

© Ferra.ru

В пресс-службе института отметилили, что производство позволит полностью удовлетворить потребность страны в данном препарате.

Сейчас подобную вакцину производит Ростовский НИИ микробиологии и паразитологии, однако СПбНИИВС ФМБА России утверждает, что их мощности недостаточны, чтобы удовлетворить потребности страны, закрывая лишь 25% спроса на данный препарат.

Кроме того, в 2024 году институт планирует начать клинические исследования новых вакцин против пневмококковой и менингококковой инфекций, которые являются собственными разработками добавили в пресс-службе.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#Россия
,
#дети
,
#Вакцина
,
#здоровье
Новости партнеров
Новости партнеров