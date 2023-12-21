В Петербурге начнут выпускать вакцину от пневмонии у детей

В пресс-службе института отметилили, что производство позволит полностью удовлетворить потребность страны в данном препарате.

Сейчас подобную вакцину производит Ростовский НИИ микробиологии и паразитологии, однако СПбНИИВС ФМБА России утверждает, что их мощности недостаточны, чтобы удовлетворить потребности страны, закрывая лишь 25% спроса на данный препарат.

Кроме того, в 2024 году институт планирует начать клинические исследования новых вакцин против пневмококковой и менингококковой инфекций, которые являются собственными разработками добавили в пресс-службе.