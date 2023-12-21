В Петербурге начнут выпускать вакцину от пневмонии у детей

В Петербурге начнут выпускать вакцину от пневмонии у детейПод названием "Бэби-Хиб"
В пресс-службе Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА России (СПбНИИВС) сообщили, что институт готовится к запуску полномасштабного производства вакцины «Бэби-Хиб», предназначенной для защиты детей от инфекций, вызываемых гемофильной палочкой, пишет ТАСС.
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В пресс-службе института отметилили, что производство позволит полностью удовлетворить потребность страны в данном препарате.
Сейчас подобную вакцину производит Ростовский НИИ микробиологии и паразитологии, однако СПбНИИВС ФМБА России утверждает, что их мощности недостаточны, чтобы удовлетворить потребности страны, закрывая лишь 25% спроса на данный препарат.
Кроме того, в 2024 году институт планирует начать клинические исследования новых вакцин против пневмококковой и менингококковой инфекций, которые являются собственными разработками добавили в пресс-службе.