В Петербурге нашли способ избавить тополя от пуха

Опубликовано 22 октября 2025, 13:301 мин.
В Петербурге нашли способ избавить тополя от пухаТехнология генного редактирования
Ученые из Санкт-Петербургского Научно-исследовательского института лесного хозяйства (СПбНИИЛХ) разработали метод изменения биологических свойств деревьев. Технология позволяет предотвратить цветение тополей и осин, что решит проблему весеннего пуха в городах.
© Ferra.ru
Специалисты использовали генное редактирование для воздействия на культуры ткани осины. Из 800 обработанных образцов успешный результат показали 11 растений. Эти экземпляры были клонированы, создав коллекцию неспособных к цветению деревьев.
Технология не является созданием ГМО, поскольку не имеет чужеродную ДНК. Исследователи имитируют естественные мутации, ускоряя процессы, которые в природе занимают сотни лет.
Помимо решения проблемы пуха, метод позволяет повышать устойчивость деревьев к болезням и вредителям. Также возможно регулирование скорости роста и снижение содержания лигнина для улучшения качества древесины.