В Петербурге нашли способ избавить тополя от пуха

Специалисты использовали генное редактирование для воздействия на культуры ткани осины. Из 800 обработанных образцов успешный результат показали 11 растений. Эти экземпляры были клонированы, создав коллекцию неспособных к цветению деревьев.

Технология не является созданием ГМО, поскольку не имеет чужеродную ДНК. Исследователи имитируют естественные мутации, ускоряя процессы, которые в природе занимают сотни лет.

Помимо решения проблемы пуха, метод позволяет повышать устойчивость деревьев к болезням и вредителям. Также возможно регулирование скорости роста и снижение содержания лигнина для улучшения качества древесины.