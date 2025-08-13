В Петербурге нейросеть начала автоматически выявлять борщевик

Как сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга (ГАТИ), нейросеть обучали распознавать сорняк на всех этапах его развития. Это позволяет выявлять опасные растения ещё на ранних стадиях роста. При обнаружении борщевика система автоматически назначает собственнику участка штраф в размере 100 тысяч рублей.

Уже восемь владельцев земельных участков получили штрафные уведомления. После оплаты штрафа они обязаны устранить сорняк, что впоследствии проверят при повторном объезде.

Разработка системы велась по поручению вице-губернатора Евгения Разумишкина. Технология показала высокую эффективность в борьбе с распространением опасного растения, вызывающего ожоги и аллергические реакции.