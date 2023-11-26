В Петербурге откроют мастерскую по сборке квадрокоптеров на базе колледжа

22:42, 26 ноября 2023
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В Петербурге откроют мастерскую по сборке квадрокоптеров на базе колледжаДо этого была открыта мастерская по ремонту
На финале чемпионата "Профессионалы" директор Санкт-Петербургского колледжа электроники и приборостроения Галина Воронько объявила о партнерстве с Обуховским заводом для создания новой мастерской по сборке разнообразных квадрокоптеров, пишет ТАСС.
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Мы решили с Обуховским заводом в рамках программы "Профессионалитет" сделать еще одну мастерскую по сборке квадрокоптеров различного типа. Таким образом, с помощью предприятий мы создаем то, что им надо.
Галина Воронько
Санкт-Петербургского колледжа электроники и приборостроения
Этот шаг следует за запуском мастерской по ремонту беспилотников в колледже электроники и приборостроения.
Мы ставили цель обучить электронике, ремонту двигателей, крыльев и корпусов. Все это пришлось осваивать, чтобы знать в комплексе наши "Орланы.
Галина Воронько
Санкт-Петербургского колледжа электроники и приборостроения
Источник:ТАСС
Автор:Ингела ВоробьеваТеги:
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