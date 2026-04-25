В Петербурге открыли центры генетики животных и диагностики

Ректор вуза Виталий Морозов рассказал, что теперь там есть молекулярно-генетическая лаборатория. Также открыт тренинговый центр по трансплантации эмбрионов крупного рогатого скота. В 2026 году университет начинает набор студентов на новую программу по ветеринарии.

Одно из направлений сохранение генетики даже после гибели ценного животного. В год от одной коровы получают одного теленка, а новая технология позволяет получить до 15 эмбрионов. Другая лаборатория займется поиском патогенов и вредителей в почве и продуктах. Также там изучат микробиом кишечника животных и создадут культуры, подходящие для сурового климата Северо-Запада.