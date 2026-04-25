В Петербурге открыли центры генетики животных и диагностики

Опубликовано 25 апреля 2026, 17:151 мин.
В Петербурге открыли центры генетики животных и диагностикиНовые лаборатории появились в СПбГАУ
В Санкт-Петербургском государственном аграрном университете заработали два новых исследовательских центра. Они занимаются генетикой ценных животных и оценкой состояния экосистем. Открытие прошло в рамках обновления кафедры «Ветеринария», где отремонтировали более тысячи квадратных метров, пишет ТАСС.
Ректор вуза Виталий Морозов рассказал, что теперь там есть молекулярно-генетическая лаборатория. Также открыт тренинговый центр по трансплантации эмбрионов крупного рогатого скота. В 2026 году университет начинает набор студентов на новую программу по ветеринарии.
Одно из направлений сохранение генетики даже после гибели ценного животного. В год от одной коровы получают одного теленка, а новая технология позволяет получить до 15 эмбрионов. Другая лаборатория займется поиском патогенов и вредителей в почве и продуктах. Также там изучат микробиом кишечника животных и создадут культуры, подходящие для сурового климата Северо-Запада.