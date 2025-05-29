В Петербурге открыли ИИ-лабораторию для изучения работы мозга

Опубликовано 29 мая 2025, 23:411 мин.
В Петербурге открыли ИИ-лабораторию для изучения работы мозгаУченые будут искать причины нейродегенеративных болезней
В пресс-службе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) сообщили, что на базе вуза открылась новая лаборатория, где с помощью искусственного интеллекта (ИИ) будут анализировать биомедицинские данные. Центр стал частью кампуса Blue Sky Research — инициативы, направленной на внедрение цифровых технологий в науку.
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Основное направление работы лаборатории — изучение нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и Хантингтона. Молодые исследователи из Института биомедицинских систем и биотехнологий СПбПУ разрабатывают модели, которые помогут понять, как связаны мозговая активность и поведение человека в норме и при патологиях.
С помощью ИИ ученые улучшают качество трехмерных флуоресцентных изображений и анализируют структуру синапсов нейронов. Также они изучают работу мозга лабораторных животных в реальном времени. Ожидается, что эти методы помогут в поиске причин и возможных способов лечения нарушений работы мозга.