В Петербурге открыли ИИ-лабораторию для изучения работы мозга

Основное направление работы лаборатории — изучение нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и Хантингтона. Молодые исследователи из Института биомедицинских систем и биотехнологий СПбПУ разрабатывают модели, которые помогут понять, как связаны мозговая активность и поведение человека в норме и при патологиях.

С помощью ИИ ученые улучшают качество трехмерных флуоресцентных изображений и анализируют структуру синапсов нейронов. Также они изучают работу мозга лабораторных животных в реальном времени. Ожидается, что эти методы помогут в поиске причин и возможных способов лечения нарушений работы мозга.