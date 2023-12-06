В Петербурге открылось пространство Школы анализа данных от "Яндекса"

Планируется подготовить 700 специалистов по машинному обучению (ML) до 2026 года, из которых до 200 человек пройдут обучение именно в этом новом пространстве в Санкт-Петеребурге.

Кроме основных программ, студенты будут иметь возможность участвовать в открытых лекциях, интенсивах, воркшопах и хакатонах, проводимых ведущими преподавателями ШАД и экспертами "Яндекса". Эти мероприятия будут доступны не только студентам Школы, но и всем заинтересованным в сфере искусственного интеллекта.

Посетители смогут объединить усилия над проектами в области data science, обработки больших данных и применения ИИ в практических науках, начиная от прогнозирования финансовых показателей до сохранения уязвимых видов животных с использованием нейронных сетей.