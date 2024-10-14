В Петербурге открылся новый лабораторный комплекс

Комплекс предлагает широкий спектр исследований, включая общеклинические, биохимические и цитологические анализы, а также тесты на гормоны и онкомаркеры. Ранее биоматериалы отправлялись в лаборатории в Москве, что занимало больше времени. Теперь результаты можно будет получить на следующий день, а для некоторых тестов — всего за несколько часов.

Лабораторный комплекс обслуживает не только жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти, но и Псковской и Новгородской областей. Общая площадь нового здания составляет 1 250 кв. метров. В планах компании «Гемотест» вложить дополнительно 250 млн рублей для запуска новых методик и расширения спектра исследований.

Директор по лабораторным технологиям компании, Тамара Силкина, подчеркнула, что комплекс станет важным элементом системы медицинской помощи Северо-Западного региона.