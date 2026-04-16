В Петербурге открылся технопарк с центрами беспилотников и робототехники

Опубликовано 16 апреля 2026, 11:44
В Петербурге открылся технопарк с центрами беспилотников и робототехникиПять площадок будут создавать опытные образцы для промышленности
В Красногвардейском районе Петербурга начал работу технопарк Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения. Ректор Юлия Антохина назвала это событие прорывом для вуза в рамках программы «Приоритет 2030». Вице-губернатор Владимир Княгинин добавил, что особенность технопарка в возможности выходить на опытное производство и создавать промышленные образцы высокой готовности.
В технопарке заработали пять ключевых площадок. Среди них центр беспилотных транспортных систем, центр коллективного пользования с уникальным оборудованием в аренду, «Кванториум» для школьников, индустриальный полигон коллаборативной робототехники и офис технологического лидерства. Партнерами выступают «Обуховский завод», «Силовые машины», «Газпром нефть» и другие предприятия.
Директор центра беспилотников Антон Савельев пояснил, что будут создавать новые летательные, наземные и морские роботизированные средства для задач, важных для России.