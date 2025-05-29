Одна из лабораторий станет центром обучения и повышения квалификации специалистов, уже работающих в сфере сварки. Здесь они смогут пройти аттестацию и получить разрешения на выполнение новых видов сварочных работ. Такая подготовка необходима, поскольку сварные стыки рельсов для высоких скоростей требуют особых знаний и умений.

Для движения поездов со скоростью до 250 км/ч уже используются сварные рельсы, но для ВСМ, где поезда будут развивать скорость до 360 км/ч, эти стыки недостаточно прочны. Лаборатории займутся исследованием твердости и структуры сварных соединений, чтобы разработать методики, способные выдерживать возросшие динамические нагрузки.

Специалисты проведут макро- и микроструктурный анализ сварочных швов и дадут заключение о применимости оборудования и технологий при изготовлении рельсовых плетей. Такое заключение будет выдаваться на год, что позволит контролировать качество и безопасность контактной сварки для ВСМ.