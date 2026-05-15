В Петербурге появился центр разработки электротехники нового поколения

Новый центр инженерных разработок «Передовая электротехника» будет работать по четырем направлениям. Среди них силовая преобразовательная техника, системы накопления энергии, технологии Internet of energy и судовая электротехника. Также планируется создание цифровых моделей, алгоритмов управления и прототипов энергетических систем.

В центре займутся НИОКР, созданием и тестированием решений, а также их коммерциализацией и подготовкой специалистов. По словам участников проекта, площадка должна ускорить разработку новых технологий и расширить линейку отечественной электротехнической продукции.