В Петербурге появился центр разработки электротехники нового поколения

Опубликовано 15 мая 2026, 17:22
В Петербурге появился центр разработки электротехники нового поколенияЛЭТИ и КЭАЗ запустили инженерную площадку
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» совместно с Курским электроаппаратным заводом (КЭАЗ) запустили первый в России центр разработки электротехники для энергетики и транспорта. Площадка открыта в Санкт-Петербурге при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, пишет ТАСС.
Новый центр инженерных разработок «Передовая электротехника» будет работать по четырем направлениям. Среди них силовая преобразовательная техника, системы накопления энергии, технологии Internet of energy и судовая электротехника. Также планируется создание цифровых моделей, алгоритмов управления и прототипов энергетических систем.
В центре займутся НИОКР, созданием и тестированием решений, а также их коммерциализацией и подготовкой специалистов. По словам участников проекта, площадка должна ускорить разработку новых технологий и расширить линейку отечественной электротехнической продукции.