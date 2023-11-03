В Петербурге появился сервис поиска легальных объектов малой торговли

Станислав Казарин отметил, что данный инструмент также содействует общественному контролю, позволяя определить, какие торговые точки функционируют законно.

Сервис позволяет пользователям применять фильтры для более точного поиска, включая категории, такие как автосервисы, бытовое обслуживание и другие виды услуг, а также объекты сезонной торговли и ярмарки. В настоящее время проект находится в стадии пилота, и его функциональность будет адаптирована в соответствии с потребностями и отзывами пользователей.

Однако, как отмечает Станислав Казарин, совместными усилиями жителей и властей можно обогатить базу данных о торговых объектах в городе. Это также поможет выявлять случаи нелегальной торговли и способствовать развитию гражданского контроля в сфере малой торговли, не навредив малому бизнесу, но обеспечивая более прозрачное и эффективное управление этой областью.