В Петербурге появится центр беспилотных систем

В университете активно развивают лабораторную инфраструктуру для беспилотной авиации. Недавно открылась лаборатория, где студенты разрабатывают информационные приложения для идентификации объектов с помощью дронов. Они учатся решать задачи в группах и обрабатывать данные, полученные с беспилотников.

По словам Майорова, для отработки полетных режимов в вузе создали сеть закрытых летных полей. Это позволяет тестировать сценарии автономной навигации и моделировать различные ситуации. Например, студенты могут воссоздать лесной массив и с помощью алгоритмов беспилотника рассчитать зоны очагов пожара на основе постобработки данных. Такая практика помогает будущим специалистам осваивать сложные задачи по управлению и применению беспилотных авиационных систем.