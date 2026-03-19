Опубликовано 19 марта 2026, 21:04
В Петербурге появится центр беспилотных систем

Студенты будут отрабатывать полеты в закрытых зонах
Санкт-Петербургский университет аэрокосмического приборостроения (ГУАП) объявил об открытии нового центра беспилотных транспортных систем. Как сообщил по научно-технологическому развитию вуза Николай Майоров, центр начнет работу в апреле 2026 года.
В Петербурге появится центр беспилотных систем

В университете активно развивают лабораторную инфраструктуру для беспилотной авиации. Недавно открылась лаборатория, где студенты разрабатывают информационные приложения для идентификации объектов с помощью дронов. Они учатся решать задачи в группах и обрабатывать данные, полученные с беспилотников.

По словам Майорова, для отработки полетных режимов в вузе создали сеть закрытых летных полей. Это позволяет тестировать сценарии автономной навигации и моделировать различные ситуации. Например, студенты могут воссоздать лесной массив и с помощью алгоритмов беспилотника рассчитать зоны очагов пожара на основе постобработки данных. Такая практика помогает будущим специалистам осваивать сложные задачи по управлению и применению беспилотных авиационных систем.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
