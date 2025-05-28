В Петербурге появится центр морских роботов

Комплекс разместится в Пушкинском районе и включит несколько ключевых объектов: учебные корпуса, лаборатории, испытательные полигоны и уникальный морской тестовый полигон. Здесь будут проверять работу подводных аппаратов и систем управления в реальных условиях.

Как пояснил Начальник управления промышленных проектов СПбГМТУ Денис Морозов, центр станет площадкой для совместных проектов университетов и промышленных компаний. Особое внимание уделят разработкам в области искусственного интеллекта и цифрового моделирования для морской техники.

Резидентов «Невской дельты» ждут налоговые льготы: освобождение от налога на прибыль и имущество на 10 лет, сниженные страховые взносы и компенсации таможенных платежей. Это должно привлечь инвестиции в перспективные направления.