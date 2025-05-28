В России
Опубликовано 28 мая 2025, 17:17
1 мин.

В Петербурге появится центр морских роботов

Новый полигон будет тестировать подводные технологии
В Санкт-Петербурге создадут специализированный центр для разработки и испытаний морских роботов. Проект реализуют на базе инновационного научно-технологического центра «Невская дельта» при участии ведущих вузов города.
В Петербурге появится центр морских роботов

© Ferra.ru

Комплекс разместится в Пушкинском районе и включит несколько ключевых объектов: учебные корпуса, лаборатории, испытательные полигоны и уникальный морской тестовый полигон. Здесь будут проверять работу подводных аппаратов и систем управления в реальных условиях.

Как пояснил Начальник управления промышленных проектов СПбГМТУ Денис Морозов, центр станет площадкой для совместных проектов университетов и промышленных компаний. Особое внимание уделят разработкам в области искусственного интеллекта и цифрового моделирования для морской техники.

Резидентов «Невской дельты» ждут налоговые льготы: освобождение от налога на прибыль и имущество на 10 лет, сниженные страховые взносы и компенсации таможенных платежей. Это должно привлечь инвестиции в перспективные направления.