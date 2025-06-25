В Петербурге появится ветцентр с терапией стволовыми клетками

Новая методика особенно перспективна для лечения неврологических расстройств у питомцев. По словам специалистов, терапия стволовыми клетками способствует восстановлению поврежденных нервных тканей без операционного воздействия. Технология уже успешно применяется за рубежом, и теперь становится доступной в России.

Шамис отметил, что перед процедурой обязательна консультация с ветеринаром, так как существуют определенные противопоказания. При этом лаборатория по выращиванию клеток в Петербурге достигла значительных успехов в этом направлении.

Ожидается, что инновационный метод не только улучшит качество лечения, но и сможет увеличить продолжительность жизни домашних животных в 1,5−2 раза. Это означает, что питомцы, которые обычно живут 15 лет, потенциально смогут достигать 30-летнего возраста.