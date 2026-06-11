В Петербурге предложили изменить подготовку IT-специалистов из-за ИИ

По его словам, современные ИИ-системы уже способны полностью создавать программный код, что меняет требования к будущим сотрудникам отрасли. В связи с этим выпускникам могут потребоваться новые навыки, связанные не только с написанием программ.

Пониделко отметил, что развитие технологий идет быстрыми темпами. Если раньше нейросети допускали заметные ошибки при работе с изображениями и голосом, то сейчас их результаты во многих случаях становятся близкими к человеческим.