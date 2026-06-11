В Петербурге предложили изменить подготовку IT-специалистов из-за ИИ

Опубликовано 11 июня 2026, 13:111 мин.
В Петербурге предложили изменить подготовку IT-специалистов из-за ИИТехнологии меняют требования к кадрам
Председатель комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Василий Пониделко в рамках VI Всероссийской конференции «Кадровая работа и охрана труда в научных и образовательных организациях высшего образования» сообщил, что системе высшего образования необходимо пересмотреть подходы к обучению IT-специалистов из-за быстрого развития искусственного интеллекта (ИИ).
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По его словам, современные ИИ-системы уже способны полностью создавать программный код, что меняет требования к будущим сотрудникам отрасли. В связи с этим выпускникам могут потребоваться новые навыки, связанные не только с написанием программ.
Пониделко отметил, что развитие технологий идет быстрыми темпами. Если раньше нейросети допускали заметные ошибки при работе с изображениями и голосом, то сейчас их результаты во многих случаях становятся близкими к человеческим.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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