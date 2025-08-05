В Петербурге прошли испытания новых катеров для МЧС России

В Петербурге прошли испытания новых катеров для МЧС РоссииЗавершён этап по контракту на 2,76 млрд рублей
Катера стали частью крупного заказа на строительство 199 многоцелевых судов общей стоимостью 2,76 миллиарда рублей. Эти суда разработаны для выполнения различных задач, включая патрулирование и оказание помощи в чрезвычайных ситуациях.
В ходе испытаний катера были оснащены новыми китайскими лодочными моторами, которые, по информации завода, показали хорошие результаты. Ранее предприятие использовало импортные моторы «Меркурий» от «Ямахи», но из-за санкционных ограничений было принято решение о переходе на альтернативных поставщиков, отметили в пресс-службе завода.
Сейчас китайские производители уже вышли на уровень двигателей в 200 лошадиных сил, хотя ещё недавно их возможности ограничивались 130 л.с. В будущем планируется выпуск моделей мощностью до 450 л.с., что может расширить технические возможности российских судов.