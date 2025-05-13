В Петербурге разработали прототип оптоэлектронного устройства для медицины

Такие элементы используются в лазерной хирургии, томографах, микроскопах и биосенсорах. Они регулируют поляризацию света, что повышает четкость изображений и точность диагностики. Ранее производство подобных устройств в России зависело от импортных материалов и сложных технологий.

Новый прототип представляет собой сэндвич-структуру: между прозрачными электродами размещен слой жидких кристаллов. При подаче напряжения кристаллы меняют ориентацию, что позволяет управлять параметрами света. Ученые оптимизировали каждый этап производства — от обработки поверхностей до выбора материалов — чтобы сделать технологию доступной для массового выпуска.

Сейчас устройство способно оперативно адаптироваться под разные задачи. Однако разработчики работают над улучшением распределения кристаллов и повышением надежности компонентов. Это необходимо для стабильной работы в различных условиях, включая медицинское оборудование.