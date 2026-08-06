В России
Опубликовано 06 августа 2026, 10:53
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В Петербурге разработали технологию для облегчения композитных баллонов

Новая оправка растворяется в горячей воде
В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) сообщили, что ученые вуза предложили способ сделать композитные баллоны для авиации и аэрокосмической техники вдвое легче.
В Петербурге разработали технологию для облегчения композитных баллонов

© Ferra.ru

Сейчас при изготовлении на металлическую оправку наматывают стекло- или углеткань со смолой. Эту заготовку невозможно извлечь, поэтому она остается внутри. Из-за этого баллон тяжелеет, металл ржавеет и хуже выдерживает многократные нагрузки.

Новая технология предполагает замену металла специальной пресс-формой из смеси песка, поливинилового спирта и аморфного углерода. Она выдерживает нагрев до 180 градусов. После формирования изделия оправку вымывают горячей водой при температуре 90−95 градусов. Полное удаление занимает 40−50 минут. Структура баллона при этом не повреждается, отметили в пресс-службе.

В ходе работы исследователи изучили прочность на сжатие, ударную вязкость, скорость растворения, термостойкость и теплопроводность материала. Разработка предназначена для авиации, аэрокосмической отрасли, а также автомобилестроения, судостроения, машиностроения, газодобычи и нефтепереработки.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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