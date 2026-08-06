В Петербурге разработали технологию для облегчения композитных баллонов

Сейчас при изготовлении на металлическую оправку наматывают стекло- или углеткань со смолой. Эту заготовку невозможно извлечь, поэтому она остается внутри. Из-за этого баллон тяжелеет, металл ржавеет и хуже выдерживает многократные нагрузки.

Новая технология предполагает замену металла специальной пресс-формой из смеси песка, поливинилового спирта и аморфного углерода. Она выдерживает нагрев до 180 градусов. После формирования изделия оправку вымывают горячей водой при температуре 90−95 градусов. Полное удаление занимает 40−50 минут. Структура баллона при этом не повреждается, отметили в пресс-службе.

В ходе работы исследователи изучили прочность на сжатие, ударную вязкость, скорость растворения, термостойкость и теплопроводность материала. Разработка предназначена для авиации, аэрокосмической отрасли, а также автомобилестроения, судостроения, машиностроения, газодобычи и нефтепереработки.