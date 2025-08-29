В Петербурге школьники начнут изучать основы ИИ

Особенностью программы станет практический подход. Школьников научат не просто генерировать запросы к нейросетям, а использовать возможности искусственного интеллекта для проведения настоящих научных исследований. Это поможет детям в работе над сложными проектами, где ИИ может выступать в качестве помощника.

В настоящее время формируется перечень школ, которые присоединятся к новой программе. Как отметил Розов, не все педагоги пока готовы к работе с такими технологиями. Для координации проекта на базе Академии цифровых технологий Петербурга создадут специальный центр, который будет курировать дополнительное образование в области ИИ.