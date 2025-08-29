В Петербурге школьники начнут изучать основы ИИ

Опубликовано 29 августа 2025, 12:531 мин.
В Петербурге школьники начнут изучать основы ИИНовая программа для исследовательских проектов
В Санкт-Петербурге запускают образовательную программу по использованию технологий искусственного интеллекта (ИИ) в школьных проектах. Как сообщил первый заместитель председателя городского комитета по образованию Павел Розов, ученики будут применять ИИ при выполнении исследовательских работ по физике, химии и биологии.
© Ferra.ru
Особенностью программы станет практический подход. Школьников научат не просто генерировать запросы к нейросетям, а использовать возможности искусственного интеллекта для проведения настоящих научных исследований. Это поможет детям в работе над сложными проектами, где ИИ может выступать в качестве помощника.
В настоящее время формируется перечень школ, которые присоединятся к новой программе. Как отметил Розов, не все педагоги пока готовы к работе с такими технологиями. Для координации проекта на базе Академии цифровых технологий Петербурга создадут специальный центр, который будет курировать дополнительное образование в области ИИ.