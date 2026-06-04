В Петербурге создадут индустриальный парк «Электрон»

Новый комплекс станет первой в районе специализированной площадкой полного цикла. Он объединит производственные предприятия, научные лаборатории и центры коллективного пользования. В рамках проекта предусмотрено строительство не менее 3 000 кв. м лабораторных и производственных помещений и инженерная подготовка участка площадью более 0,6 гектара. Запуск работ запланирован на 2026 год.

Инфраструктура парка включит инжиниринговый центр, центр прототипирования, испытательные лаборатории и чистые производственные зоны. Объем инвестиций составит не менее 300 млн рублей. На базе площадки планируется разработка фотодатчиков, камер машинного зрения и систем промышленного телевидения.

Проект реализуется на фоне роста электронной отрасли в регионе. В его основу войдут компетенции АО «ЦНИИ «Электрон».