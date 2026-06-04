В России
Опубликовано 04 июня 2026, 14:09
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В Петербурге создадут индустриальный парк «Электрон»

Проект объединит микроэлектронику и фотонику
В Санкт-Петербурге планируется создание индустриального парка «Электрон». Он будет работать в сфере микроэлектроники и фотоники. Соглашение о проекте подписано на Петербургском международном экономическом форуме. Площадка появится в Выборгском районе города.
В Петербурге создадут индустриальный парк «Электрон»

© Ferra.ru

Новый комплекс станет первой в районе специализированной площадкой полного цикла. Он объединит производственные предприятия, научные лаборатории и центры коллективного пользования. В рамках проекта предусмотрено строительство не менее 3 000 кв. м лабораторных и производственных помещений и инженерная подготовка участка площадью более 0,6 гектара. Запуск работ запланирован на 2026 год.

Инфраструктура парка включит инжиниринговый центр, центр прототипирования, испытательные лаборатории и чистые производственные зоны. Объем инвестиций составит не менее 300 млн рублей. На базе площадки планируется разработка фотодатчиков, камер машинного зрения и систем промышленного телевидения.

Проект реализуется на фоне роста электронной отрасли в регионе. В его основу войдут компетенции АО «ЦНИИ «Электрон».

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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