В Петербурге создали алгоритм для навигации беспилотников

Алгоритм обрабатывает данные лидаров, стереокамер и инерциальных датчиков, формируя трехмерную карту дорожного пространства. Двухэтапная обработка включает выделение поверхности дороги и объединение однородных участков. Система адаптируется к плотности данных, что обеспечивает устойчивую работу на больших дистанциях, отметили в пресс-службе вуза.

Тестирование показало снижение ложных срабатываний систем помощи водителю на 23% и повышение точности определения границ проезжей части на 35%. Разработка может применяться в беспилотных автомобилях, сельскохозяйственной технике и складских погрузчиках. Проект реализован в рамках программы «Приоритет-2030».