В России
Опубликовано 02 июля 2025, 23:04
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В Петербурге создали цифровой двойник для оптимизации деталей атомных реакторов

Разработка поможет повысить безопасность и снизить стоимость топлива
Сотрудники инженерной школы «Цифровой инжиниринг» Санкт-Петербургского политехнического университета создали цифровую модель детали для печи, в которой изготавливают новое ядерное топливо. Это позволит улучшить процесс производства и повысить безопасность атомных реакторов в будущем.
В Петербурге создали цифровой двойник для оптимизации деталей атомных реакторов

© Ferra.ru

Основная задача разработки — оптимизация конструкции подложки для печи спекания топлива. За счет снижения массы детали почти вдвое удалось уменьшить износ оборудования. Это приведет к удешевлению производства и улучшению безопасности технологии изготовления ядерного топлива.

Проект выполняется по заказу АО «Прорыв», входящего в Росатом. Он направлен на создание платформы атомной энергетики с быстрыми нейтронами и замкнутым топливным циклом. Технология помоет исключить тяжелые аварии на АЭС, избежать необходимости эвакуации населения и обеспечить многоразовое использование отработанного топлива, что решит проблему ограниченности ресурсов.

Результаты моделирования и испытаний показали, что облегченная конструкция сохраняет прочность и работоспособность. После апробации технология будет применена для улучшения других элементов оборудования с целью повышения их эффективности и снижения затрат.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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