В Петербурге создали цифровой двойник для оптимизации деталей атомных реакторов

Основная задача разработки — оптимизация конструкции подложки для печи спекания топлива. За счет снижения массы детали почти вдвое удалось уменьшить износ оборудования. Это приведет к удешевлению производства и улучшению безопасности технологии изготовления ядерного топлива.

Проект выполняется по заказу АО «Прорыв», входящего в Росатом. Он направлен на создание платформы атомной энергетики с быстрыми нейтронами и замкнутым топливным циклом. Технология помоет исключить тяжелые аварии на АЭС, избежать необходимости эвакуации населения и обеспечить многоразовое использование отработанного топлива, что решит проблему ограниченности ресурсов.

Результаты моделирования и испытаний показали, что облегченная конструкция сохраняет прочность и работоспособность. После апробации технология будет применена для улучшения других элементов оборудования с целью повышения их эффективности и снижения затрат.