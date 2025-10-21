В Петербурге создали метод точного прогнозирования работы слуховых аппаратов

Ученые ввели новый показатель — индекс компенсации дефицита восприятия речи (SPDCI). Он рассчитывается на основе сравнения реальных результатов речевых тестов с прогнозами, полученными с помощью байесовской сети. Это позволяет количественно оценить эффективность работы слухового аппарата для каждого пациента.

В исследовании участвовали 513 человек, включая 403 пользователя слуховых аппаратов. Все они прошли комплексное обследование, включающее тональную аудиометрию и речевые тесты в различных акустических условиях.

Разработка учитывает, что пациенты с одинаковыми слуховыми нарушениями могут по-разному воспринимать речь из-за индивидуальных когнитивных особенностей. Традиционные методы не всегда принимают во внимание эти различия, что осложняет подбор оптимального устройства.