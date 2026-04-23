В Петербурге создали модульную архитектуру для систем промышленной автоматики

Опубликовано 23 апреля 2026, 20:041 мин.
В Петербурге создали модульную архитектуру для систем промышленной автоматикиКросс-плата заменяет ручной монтаж на DIN-рейке и защищает от ошибок
Ученые Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН разработали отечественную модульную архитектуру для промышленной автоматики, поведали ТАСС в пресс-службе. Она заменяет традиционный монтаж на DIN-рейке. При классической сборке все цепи питания и сигналов прокладываются вручную.
Новая система использует специальную печатную плату со слотами (кросс-платой). Модули устанавливаются в нее напрямую.
Плата выполняет три функции: механическая основа, распределитель питания и коммуникационная среда. Она разводит три сети: RS-485, CAN и Ethernet на 100 мегабит в секунду. При установке модуль сразу получает питание правильной полярности и доступ ко всем сетям. Никаких проводов и ошибок подключения.
На каждой кросс-плате есть энергонезависимая память с конфигурацией для каждого слота, пишет ТАСС. Это «паспорт» всей системы. Даже через много лет, когда исходные данные могут быть утеряны, настройки останутся на месте.