В Петербурге создали новый СВЧ-материал для компьютеров будущего

В ходе работы были синтезированы тонкие сегнетоэлектрические пленки титаната-станната бария с использованием магнетронного распыления. Затем материал впервые легировали хромом методом высокотемпературной диффузии, что позволило изменить его свойства и получить дополнительную функциональность.

По данным исследователей, материалы демонстрируют люминесценцию и сохраняют сегнетоэлектрические характеристики, включая изменение диэлектрической проницаемости под действием электрического поля. Разработка может найти применение в СВЧ-устройствах и элементов оптоэлектроники будущего, отметили в пресс-службе.