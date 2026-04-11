В Петербурге создали новый СВЧ-материал для компьютеров будущего

Опубликовано 11 апреля 2026, 19:501 мин.
В Петербурге создали новый СВЧ-материал для компьютеров будущегоС использованием хромового легирования
В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» сообщили, что ученые вуза совместно с коллегами из Института общей физики РАН разработали новый способ получения СВЧ-материалов для перспективных вычислительных систем. В основе метода лежит легирование тонких пленок, которое ранее в таком виде не применялось.
В ходе работы были синтезированы тонкие сегнетоэлектрические пленки титаната-станната бария с использованием магнетронного распыления. Затем материал впервые легировали хромом методом высокотемпературной диффузии, что позволило изменить его свойства и получить дополнительную функциональность.
По данным исследователей, материалы демонстрируют люминесценцию и сохраняют сегнетоэлектрические характеристики, включая изменение диэлектрической проницаемости под действием электрического поля. Разработка может найти применение в СВЧ-устройствах и элементов оптоэлектроники будущего, отметили в пресс-службе.