В Петербурге создали оптический датчик для контроля мостов и трубопроводов

Основу устройства составляют межмодовые волоконные интерферометры. Чувствительность датчика позволяет фиксировать изменения длины всего в 1 микрометр. Сенсорная сеть объединяет несколько многомодовых волокон, что дает возможность одновременно отслеживать состояние объекта в разных точках по одному кабелю.

Испытания прототипа с шестью чувствительными элементами подтвердили линейный отклик системы. Уровень перекрестных помех между каналами не превышает 5%. Для разделения сигналов применяется метод спектрального опроса и цифровая обработка данных с использованием быстрого преобразования Фурье (FFT).

Разработка отличается компактностью, электронейтральностью и устойчивостью к радиации. Технология может использоваться для контроля деформаций на протяженных трассах нефте- и газопроводов, мониторинга напряжений в строительных конструкциях, а также для предупреждения оползней и в авиации. Проект выполняется при поддержке гранта Российского научного фонда.