В Петербурге создали программу для анализа травм у спортсменов

Программа моделирует скелетно-мышечную систему и вычисляет ключевые параметры, например, изменение длины мышц в динамике. Это позволяет выявить асимметрию в работе правой и левой конечностей, что может служить ранним сигналом о риске травм. Тренер или врач получает наглядную визуализацию и готовые расчеты, отметили в вузе.

Разработка решает проблему точного измерения длины мышц, которую не всегда дают традиционные методы. Маркерная видеорегистрация считается «золотым стандартом» в спортивной науке, но обычно показывает лишь траекторию движения. Новая программа дополняет эту информацию внутренними биомеханическими параметрами.

Программа сейчас проходит государственную регистрацию.