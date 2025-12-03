В Петербурге создали программу для анализа травм у спортсменов

Опубликовано 03 декабря 2025, 17:461 мин.
В Петербурге создали программу для анализа травм у спортсменовРазработка ЛЭТИ выявляет асимметрии в опорно-двигательном аппарате
В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» сообщили, что ученые вуза разработали программу для автоматического анализа работы опорно-двигательного аппарата спортсменов. Она создает цифровой портрет человека на основе данных маркерной видеорегистрации движений.
Программа моделирует скелетно-мышечную систему и вычисляет ключевые параметры, например, изменение длины мышц в динамике. Это позволяет выявить асимметрию в работе правой и левой конечностей, что может служить ранним сигналом о риске травм. Тренер или врач получает наглядную визуализацию и готовые расчеты, отметили в вузе.
Разработка решает проблему точного измерения длины мышц, которую не всегда дают традиционные методы. Маркерная видеорегистрация считается «золотым стандартом» в спортивной науке, но обычно показывает лишь траекторию движения. Новая программа дополняет эту информацию внутренними биомеханическими параметрами.
Программа сейчас проходит государственную регистрацию.