В Петербурге создали программу для поиска мазута в море

Автор проекта, старший преподаватель ГУАП Дина Васильева рассказала, что алгоритм обрабатывает снимки непосредственно на борту дрона, что позволяет оперативно передавать информацию о загрязнениях в наземные пункты мониторинга. Точность распознавания нефтяных пятен достигает 98%, при этом программа отличает их от природных объектов — водорослей или плавающего мусора.

Технология основана на анализе статистических параметров распределения яркости на последовательных кадрах. Каждое следующее изображение перекрывает не менее 75% площади предыдущего, что обеспечивает надежное сканирование акватории.