В Петербурге создали программу для поиска мазута в море

Опубликовано 30 сентября 2025, 19:371 мин.
В Петербурге создали программу для поиска мазута в мореРазработка ГУАП обнаруживает разливы нефтепродуктов с дронов
Ученые Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) разработали программное обеспечение (ПО) для обнаружения разливов нефтепродуктов в морях и океанах. Система использует данные с камер беспилотных летательных аппаратов и автоматически анализирует изображения.
Автор проекта, старший преподаватель ГУАП Дина Васильева рассказала, что алгоритм обрабатывает снимки непосредственно на борту дрона, что позволяет оперативно передавать информацию о загрязнениях в наземные пункты мониторинга. Точность распознавания нефтяных пятен достигает 98%, при этом программа отличает их от природных объектов — водорослей или плавающего мусора.
Технология основана на анализе статистических параметров распределения яркости на последовательных кадрах. Каждое следующее изображение перекрывает не менее 75% площади предыдущего, что обеспечивает надежное сканирование акватории.