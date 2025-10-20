В России
Опубликовано 20 октября 2025, 20:57
В Петербурге создали смесь для восстановления лесов

Субстрат разработан из отходов для рекультивации земель
В Санкт-Петербургском Научно-исследовательском институте лесного хозяйства (СПбНИИЛХ) создали технологию создания искусственной почвы. Разработка предназначена для восстановления миллионов гектаров нарушенных земель по всей России.
Основу субстрата составляют коммунальные и производственные отходы: иловые осадки сточных вод и опилки. Смесь можно применять на территориях, где естественный рост леса затруднен или невозможен, например, в карьерах или на песчаных почвах.

Экспериментальные участки уже заложены в Республике Карелия, где высажены сосна и ель. По словам ученых, растения демонстрируют хороший прирост и высокую выживаемость. Корневая система качественно развивается в новом субстрате.

Технология требует дальнейшей адаптации для разных типов отходов и регионов. Специалистам предстоит разрабатывать индивидуальные рецептуры с учетом местных условий и видов отходов. На дополнительные исследования и испытания может потребоваться более трех лет.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
