В Петербурге создали смесь для восстановления лесов

Опубликовано 20 октября 2025, 20:571 мин.
В Петербурге создали смесь для восстановления лесовСубстрат разработан из отходов для рекультивации земель
В Санкт-Петербургском Научно-исследовательском институте лесного хозяйства (СПбНИИЛХ) создали технологию создания искусственной почвы. Разработка предназначена для восстановления миллионов гектаров нарушенных земель по всей России.
Основу субстрата составляют коммунальные и производственные отходы: иловые осадки сточных вод и опилки. Смесь можно применять на территориях, где естественный рост леса затруднен или невозможен, например, в карьерах или на песчаных почвах.
Экспериментальные участки уже заложены в Республике Карелия, где высажены сосна и ель. По словам ученых, растения демонстрируют хороший прирост и высокую выживаемость. Корневая система качественно развивается в новом субстрате.
Технология требует дальнейшей адаптации для разных типов отходов и регионов. Специалистам предстоит разрабатывать индивидуальные рецептуры с учетом местных условий и видов отходов. На дополнительные исследования и испытания может потребоваться более трех лет.