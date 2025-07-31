В Петербурге создали умную систему для безопасности судов

Интеллектуальная платформа работает на базе программно-аппаратного комплекса «Сфера». Камеры видеонаблюдения размещены на ключевых участках судов — капитанском мостике, носовой и кормовой частях. С помощью этого решения в режиме реального времени можно отслеживать обстановку на борту, быстро реагировать на внештатные ситуации и собирать данные для анализа.

Передача информации происходит через устойчивую сеть сотовой связи, что позволяет кораблям поддерживать связь с портом даже в море и хранить данные в защищенном облачном сервисе. Это помогает обеспечить оперативный контроль за безопасностью экипажа и сохранностью грузов.

Внедрение системы стало возможным благодаря сотрудничеству цифровой экосистемы МТС и петербургской компании «Армада». Важной частью проекта стало создание пунктов проверки состояния экипажа на борту судов.