В России
Опубликовано 31 июля 2025, 22:54
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В Петербурге создали умную систему для безопасности судов

Комплекс следит за экипажем и грузами в реальном времени
В Петербурге разработали умный комплекс для повышения безопасности на морских буксирах. Новая система видеонаблюдения уже установлена на восьми портовых буксирах, что позволяет контролировать состояние экипажа и следить за безопасностью судов во время рейсов.
В Петербурге создали умную систему для безопасности судов

© Ferra.ru

Интеллектуальная платформа работает на базе программно-аппаратного комплекса «Сфера». Камеры видеонаблюдения размещены на ключевых участках судов — капитанском мостике, носовой и кормовой частях. С помощью этого решения в режиме реального времени можно отслеживать обстановку на борту, быстро реагировать на внештатные ситуации и собирать данные для анализа.

Передача информации происходит через устойчивую сеть сотовой связи, что позволяет кораблям поддерживать связь с портом даже в море и хранить данные в защищенном облачном сервисе. Это помогает обеспечить оперативный контроль за безопасностью экипажа и сохранностью грузов.

Внедрение системы стало возможным благодаря сотрудничеству цифровой экосистемы МТС и петербургской компании «Армада». Важной частью проекта стало создание пунктов проверки состояния экипажа на борту судов.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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