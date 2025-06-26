В Петербурге создали «умный» термоконтейнер для перевозок

Обычно для таких перевозок используют термосумки или рефрижераторы, но они не всегда обеспечивают стабильный температурный режим. Новый контейнер поддерживает заданные параметры от -35 до +60°C до 24 часов без подключения к электросети. Управлять им можно дистанционно через мобильное приложение.

Устройство оснащено датчиками температуры, влажности и GPS-трекером, что позволяет в реальном времени отслеживать состояние груза. RFID-метка помогает идентифицировать каждый контейнер, а система оповещает о любых отклонениях от заданных условий. Для охлаждения используются элементы Пельтье, работающие на термоэлектрическом эффекте.

Особенно полезной разработка может стать для медицины — например, для перевозки органов для трансплантации. Сейчас для этого применяют контейнеры с хладоэлементами, но они не дают такого точного контроля температуры. Новый термобокс способен автоматически поддерживать диапазон от +4 до +8°C, что критически важно для таких грузов.