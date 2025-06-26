В России
Опубликовано 26 июня 2025, 23:31
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В Петербурге создали «умный» термоконтейнер для перевозок

Устройство поддерживает температуру от -35 до +60°C
В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) сообщили, что специалисты вуза создали «умный» термоконтейнер, который позволяет точно контролировать температуру при перевозке чувствительных грузов. Разработка решает проблему сохранения холодовой цепи при транспортировке лекарств, продуктов питания и медицинских образцов.
В Петербурге создали «умный» термоконтейнер для перевозок

© Ferra.ru

Обычно для таких перевозок используют термосумки или рефрижераторы, но они не всегда обеспечивают стабильный температурный режим. Новый контейнер поддерживает заданные параметры от -35 до +60°C до 24 часов без подключения к электросети. Управлять им можно дистанционно через мобильное приложение.

Устройство оснащено датчиками температуры, влажности и GPS-трекером, что позволяет в реальном времени отслеживать состояние груза. RFID-метка помогает идентифицировать каждый контейнер, а система оповещает о любых отклонениях от заданных условий. Для охлаждения используются элементы Пельтье, работающие на термоэлектрическом эффекте.

Особенно полезной разработка может стать для медицины — например, для перевозки органов для трансплантации. Сейчас для этого применяют контейнеры с хладоэлементами, но они не дают такого точного контроля температуры. Новый термобокс способен автоматически поддерживать диапазон от +4 до +8°C, что критически важно для таких грузов.