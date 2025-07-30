В России
Опубликовано 30 июля 2025, 23:12
1 мин.

В Петербурге спасли кота с помощью технологии 3D-сканирования ключа

Инженеры быстро создали копию ключа и открыли квартиру
В Санкт-Петербурге инженеры технопарка использовали 3D-сканирование, чтобы изготовить ключ от закрытой квартиры, в которой остался один кот. Это позволило спасти животное без взлома двери и лишнего ущерба.
В Петербурге спасли кота с помощью технологии 3D-сканирования ключа

© Ferra.ru

Хозяин животного уехал в командировку в Петербург и не оставил никому дубликат ключей от своей квартиры. Он рассчитывал быстро вернуться, но поездка неожиданно затянулась. В это время питомец оказался один в запертой квартире без возможности получить помощь.

На помощь пришли специалисты Центра прототипирования «Технопарка Санкт-Петербурга». С помощью технологии трехмерного сканирования они за несколько минут создали точную цифровую модель ключа. После этого файл был отправлен в мастерскую по изготовлению ключей в родной город владельца, где по модели сделали физическую копию. Новый ключ передали родственнику, который смог открыть дверь.

По словам представителей технопарка, история показывает, как современные технологии могут пригодиться в экстренных и непредсказуемых ситуациях.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#технологии