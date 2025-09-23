В Петербурге в 2026 году начнётся проектирование платформы для судов

Проектирование платформ для судов большого морского класса начнется до завершения модернизации самого предприятия. Это позволит оптимизировать процесс. Подобные проекты уже реализуются на заводе «Красное Сормово», где строят суда класса «река-море» грузоподъемностью до 10 тысяч тонн.

Соглашение о модернизации Северной верфи было подписано в 2025 году. Инвестиции Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) составят не менее 300 миллиардов рублей. Планируется строительство новых цехов и внедрение современных технологий.

После модернизации производительность завода должна вырасти в 16 раз. Годовой объем обработки металла увеличится до 90 тысяч тонн, что позволит строить до 11 крупных судов в год. Предприятие сможет выпускать танкеры, газовозы, контейнеровозы, научные и рыболовные суда длиной до 350 метров.