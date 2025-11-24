В Петербурге внедрят мобильную диагностику для животных

Замкнутая конструкция системы предотвращает загрязнение образцов и позволяет проводить исследования в полевых условиях — на фермах, в питомниках или при выезде на дом. Встроенное программное обеспечение автоматически анализирует полученные данные и передает результаты на мобильные устройства.

Процедура занимает около 30 минут и не требует специальной подготовки персонала. Сейчас оборудование работает на ветеринарной станции Приморского района, а в ближайшее время будет установлено в клиниках на 2-й Жерновской улице и Лиговском проспекте. Система также определяет группы крови у различных видов животных.